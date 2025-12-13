Für den SV Blau-Weiß Dölau endete der 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die SV Fortuna Magdeburg mit 1:2 (0:2).

Halle/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für René Rath. Der Trainer von Dölau musste sein Team bei einer 1:2 (0:2)-Niederlage gegen Magdeburg beobachten.

Ali Maarouf traf für die SV Fortuna Magdeburg in Minute 16 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Magdeburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 41 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Maarouf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

SV Blau-Weiß Dölau sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 41

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Justin Kreideweiß den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Dölau erlangte (75.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Blau-Weiß Dölau wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SV Fortuna Magdeburg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hallenser sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SV Fortuna Magdeburg

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Lippoldt (46. A. O. Haensch), Pultke (75. Burghardt), Groß, Kreideweiß, Gros, H. Hensen (61. Redmann), Köhler, Grüneberg (46. Giese), A. Hensen, Prinzler

SV Fortuna Magdeburg: Watanabe – Weidemeier, Sturm, Rudolph, Maarouf (86. Kovkrak), Karow (82. Steinbach), Pide, Lange, Domitz, Riemann (82. Valle Pousa), Thon (82. Flentje)

Tore: 0:1 Ali Maarouf (16.), 0:2 Ali Maarouf (41.), 1:2 Justin Kreideweiß (75.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Daniel König, Philipp Haacke; Zuschauer: 71