Dessau-Roßlau/MTU. Im Stadion am Schillerpark haben 155 Fußballfans am Montag das Match zwischen dem SV Dessau 05 und dem Haldensleber SC verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Pascal Thieke die Gäste in Führung (51.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 18

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – Haldensleber SC

SV Dessau 05: Ulubay – Barabasch (58. Lange), Mieth, Pratsch, Sparfeld (82. Kupka), Stelmak, Horvath, Schultz (58. Schmitkamp), Girke, Erdmann (58. Amededjisso), Baumgart (78. Schuhmacher)

Haldensleber SC: Switala – Von Ameln, Schunaew, Zimmermann (62. Hevekerl), Hüttl (68. Winkelmann), Prokop (48. Mäde), Krüger, Thieke, Ebel, Hartmann, Bögelsack

Tore: 0:1 Pascal Thieke (51.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Martin Lee Wolter, Maik Wiezoreck; Zuschauer: 155