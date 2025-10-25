Am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga gelang dem FSV Barleben 1911 e. V. ein 2:1 (2:0)-Heimsieg über den SSC Weißenfels.

Barleben/MTU. Die 73 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Barleber besiegten die Gäste aus Weißenfels mit 2:1 (2:0) knapp.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Palle Jespersen das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Marcel Hauer den Ball ins Netz (43.).

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

In der allerletzten Minute konnte Carlo Purrucker (Weißenfels) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Weißenfels erzielen (90.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FSV Barleben 1911 e. V. wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SSC Weißenfels

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Röhl, Gruner, P. Hauer (68. Klajdi), Jespersen (90. Schäfer), Laabs (90. E. L. Koch), Zander, M. Hauer (74. Lohse), Wasylyk, Fröhlich (90. L. Koch), Pung

SSC Weißenfels: Lohmann – Löser (68. Hafkesbrink), Schneider (46. Luib), Schumann, Dierichen, Zerbe, Purrucker, Puphal, Raßmann (86. Necke), Zozulia (78. Olajide), Koch

Tore: 1:0 Palle Jespersen (30.), 2:0 Marcel Hauer (43.), 2:1 Carlo Purrucker (90.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Moritz Winter, Stefan Schmuck; Zuschauer: 73