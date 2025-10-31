Am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga gelang dem SSC Weißenfels ein 3:2 (3:2)-Triumph über den Haldensleber SC.

Weißenfels/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der SSC Weißenfels und der Haldensleber SC am Freitag 3:2 (3:2) getrennt.

Carlo Purrucker (SSC Weißenfels) netzte nur eine Minute nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Leonard Grabenberg den Ball ins Netz (2.).

1:1 im Duell zwischen SSC Weißenfels und Haldensleber SC – 2. Minute

Tor Nummer drei schoss Purrucker für Weißenfels (14.). Es blieb spannend. Rick Bögelsack (Haldensleber) traf in Minute 21. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Jonas Schumann (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Weißenfelser Mannschaft erzielen (90.+3).

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – Haldensleber SC

SSC Weißenfels: Lohmann – Puphal, Hafkesbrink (75. Schneider), Schumann (46. Necke), P. Koch, Raßmann (86. Löser), Zerbe, Dierichen, T. Koch, Purrucker (79. Olajide), Luib

Haldensleber SC: Switala – Grabenberg (67. Hebekerl), Hevekerl (77. Wille), Thieke (77. Neumann), Mäde (72. Boege), Hartmann (46. Bögelsack), Hüttl, Schunaew, Bögelsack, Ebel, Ebel

Tore: 1:0 Carlo Purrucker (1.), 1:1 Leonard Grabenberg (2.), 2:1 Carlo Purrucker (14.), 2:2 Rick Bögelsack (21.), 3:2 Jonas Schumann (45.+3); Zuschauer: 129