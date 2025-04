Der SV Blau-Weiß Dölau errang am 18. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Halle/MTU. Die 117 Besucher auf dem Sportplatz Dölau / haben am Montag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Bitterfeld-Wolfen mit 2:1 (1:0) knapp.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von René Rath, als Stefan Horlbog für Dölau traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 37 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Theodor Luiz Rappsilber den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 18

SV Blau-Weiß Dölau mit 2:0 vorne – 88. Minute

In der Nachspielzeit nutzte der 1. FC Bitterfeld-Wolfen doch noch die Gelegenheit. In der fünften Spielminute konnte Tim Hoffmann (Bitterfeld-Wolfen) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Bitterfeld-Wolfen erzielen (90.+5). Die Hallenser sind dennoch auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Köhler, Redmann, Horlbog (90. Hermann), Hensen, Groß, Pultke, Prinzler, Gros, Rappsilber (89. Scheffler), Burghardt (75. Schlegel)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Hadaschik, Weimann, Krüger, Hoffmann, Hlynianyi, Bauer (66. Englich), Bark, Günther (66. Biriuk), Schlegel (66. Potapenko), Krüger (75. Savrii)

Tore: 1:0 Stefan Horlbog (37.), 2:0 Theodor Luiz Rappsilber (88.), 2:1 Tim Hoffmann (90.+5); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Sebastian Dähne; Zuschauer: 117