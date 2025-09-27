Einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den FSV Barleben 1911 e. V. heimste der SV Blau-Weiß Dölau am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Halle/MTU. Die 60 Besucher auf dem Sportplatz Dölau / haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen die Gäste aus Barleben mit 2:1 (2:0) knapp.

Es waren bereits 35 Minuten des Spiels vergangen, als David Gros für Dölau traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Hallenser legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Arne Hensen der Torschütze (39.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Toni Wasylyk den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für das Team aus Barleben erlangte (75.). Der SV Blau-Weiß Dölau hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – FSV Barleben 1911 e. V.

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Hensen, Lippoldt (56. Rappsilber), Prinzler, Redmann (79. Pultke), Giese, Haensch (72. Grüneberg), Köhler, Groß, Gros, Kreideweiß (90. Geyer)

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Eichholz (65. Potyka), Jespersen, Duda (77. Schäfer), Zander, Wasylyk, Röhl (72. Magnus), Priese (46. Gruner), Hauer, Fröhlich, Pung (72. Laabs)

Tore: 1:0 David Gros (35.), 2:0 Arne Hensen (39.), 2:1 Toni Wasylyk (75.); Zuschauer: 60