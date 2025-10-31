Magdeburg/MTU. Im Spiel zwischen Magdeburg und Halle-Ammendorf am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (1:1)-Sieg für das Team aus Magdeburg.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Magdeburger (16., 20.). Laurenz Hoffmann (BSV Halle-Ammendorf) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Fabian Karow den Ball ins Netz (34.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

34. Minute SV Fortuna Magdeburg auf Augenhöhe mit BSV Halle-Ammendorf – 1:1

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Benedikt Megel wurde für Malte Domitz eingesetzt und Patrick Thon für Phillip Leonard Rudolph. Auf der Gastseite verließen Dmytro Piven für Max Matthias Kowalski und Dominic Winkler für Lennart Klein den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 55. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Bleon Rexhepi den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Magdeburg sicherte (90.). In Spielminute 90 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – BSV Halle-Ammendorf

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Pide, Riemann, Lange, Steinbach (70. Rexhepi), Sturm (81. Bimenyimana), Rudolph (53. Thon), Domitz (46. Megel), Kauka, Karow (60. Kovkrak), Ehrenberg

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Hoffmann, Schmitz, Schubert (85. Piontek), Englich, Niesel, Piven (46. Kowalski), Hotopp, Winkler (81. Klein), Dabel, Pannier

Tore: 0:1 Laurenz Hoffmann (30.), 1:1 Fabian Karow (34.), 2:1 Bleon Rexhepi (90.); Zuschauer: 110