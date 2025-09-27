Der SSC Weißenfels sicherte sich am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (2:0)-Erfolg gegen den BSV Halle-Ammendorf.

Weißenfels/MTU. Die 101 Besucher des Stadtstadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten das Team aus Halle-Ammendorf mit 2:1 (2:0) knapp.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Timm Koch für Weißenfels traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Weißenfelser waren aber noch nicht fertig: In Minute 22 wurde ein weiteres Tor durch Andrii Zozulia erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

22. Minute: SSC Weißenfels mit 2:0 Vorsprung

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es Pascal Pannier, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu bescheren (79.). Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – BSV Halle-Ammendorf

SSC Weißenfels: Lohmann – P. Koch (73. Hafkesbrink), Dierichen (46. Necke), Schumann, Raßmann, Puphal, T. Koch, Zozulia (77. Lehmann), Zerbe, Luib (90. Beyer), Purrucker (87. Schneider)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Schöneck (90. Klein), Agwu (65. Piven), Dabel, Niesel, Winkler (73. Hartmann), Hoffmann, Schubert (46. Kowalski), Schmitz, Kunze, Pannier

Tore: 1:0 Timm Koch (1.), 2:0 Andrii Zozulia (22.), 2:1 Pascal Pannier (79.); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Franz Unger, Jonas Marvin Kühn; Zuschauer: 101