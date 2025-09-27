Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga gelang dem SV Blau-Weiß Dölau ein 2:1 (2:0)-Heimsieg über den FSV Barleben 1911 e. V..

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 60 Besuchern auf dem Sportplatz Dölau / geboten. Die Hallenser setzten sich knapp mit 2:1 (2:0) gegen die Gäste aus Barleben durch.

David Gros (SV Blau-Weiß Dölau) netzte nach 35 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Arne Hensen den Ball ins Netz (39.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

SV Blau-Weiß Dölau führt mit 2:0 – Minute 39

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Toni Wasylyk (Barleben) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Barleben erzielen (75.). Der SV Blau-Weiß Dölau sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – FSV Barleben 1911 e. V.

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Köhler, Prinzler, Lippoldt (56. Rappsilber), Hensen, Haensch (72. Grüneberg), Kreideweiß (90. Geyer), Gros, Redmann (79. Pultke), Groß, Giese

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Wasylyk, Röhl (72. Magnus), Priese (46. Gruner), Duda (77. Schäfer), Zander, Jespersen, Hauer, Eichholz (65. Potyka), Fröhlich, Pung (72. Laabs)

Tore: 1:0 David Gros (35.), 2:0 Arne Hensen (39.), 2:1 Toni Wasylyk (75.); Zuschauer: 60