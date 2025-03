Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den SSV 80 Gardelegen fuhr die SV Fortuna Magdeburg am 22. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Magdeburg/MTU. Die SV Fortuna Magdeburg und der SSV 80 Gardelegen haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Dirk Hannemann, als Charlie Schüler für Magdeburg traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 43 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor konnten die Gardelegener in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Hannes Schreiber den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 22

SV Fortuna Magdeburg und SSV 80 Gardelegen – 1:1 in Minute 65

Nur sieben Minuten vor Schluss gelang es Pierre Stephan Gnaka, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Magdeburger Mannschaft den Sieg zu verschaffen (83.).

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SSV 80 Gardelegen

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Lange, Maarouf, Gnaka (85. Bimenyimana), Thon, Valle Pousa, Pide, Halilaj (73. Steinbach), Schüler (81. Gerwien), Weidemeier (81. Fedchenko), Kovkrak (73. Domitz)

SSV 80 Gardelegen: Räcke – Kohlhas, Beck, Schönfeld, Haak, Scheinert, Berezovskyi (61. Melek), Helmuth, Scheinert, Fehse, Schreiber

Tore: 1:0 Charlie Schüler (43.), 1:1 Hannes Schreiber (65.), 2:1 Pierre Stephan Gnaka (83.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Benjamin Petri, Celina Merkelbach; Zuschauer: 72