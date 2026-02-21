Der FSV Barleben 1911 e. V. sicherte sich am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den BSV Halle-Ammendorf.

Barleben/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen FSV Barleben 1911 e. V. und BSV Halle-Ammendorf mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 72 Fußballfans waren auf dem Sportplatz- Platz 2 live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Barleber (46., 77.). Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht funktionieren. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vor Schluss, die Rettung für Barleben. Sieben Minuten vor Schluss brachte Steve Röhl den Gastgeber in Führung (83.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 16

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – BSV Halle-Ammendorf

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – M. Hauer, Gruner, Von Der Gönne (75. Fröhlich), Jespersen, Klajdi (65. Lohse), Eichholz, Röhl (90. P. Hauer), Laabs (52. Pung), Duda, Magnus (57. Schäfer)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Hotopp, Schmitz, Pannier, Dabel, Kowalski (80. Agwu), Englich, Winkler, Hoffmann, Kunze (36. Niesel), Meyer (84. Klein)

Tore: 1:0 Steve Röhl (83.); Zuschauer: 72