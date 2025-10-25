Der FSV Barleben 1911 e. V. sicherte sich am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den SSC Weißenfels.

Barleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 73 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Barleber setzten sich knapp mit 2:1 (2:0) gegen die Gäste aus Weißenfels durch.

Es waren bereits 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Palle Jespersen für Barleben traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Marcel Hauer (43.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

2:0 Vorsprung für FSV Barleben 1911 e. V. – 43. Minute

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Carlo Purrucker den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Weißenfels erlangte (90.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FSV Barleben 1911 e. V. wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SSC Weißenfels

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Röhl, M. Hauer (74. Lohse), Wasylyk, P. Hauer (68. Klajdi), Laabs (90. E. L. Koch), Pung, Gruner, Jespersen (90. Schäfer), Fröhlich (90. L. Koch), Zander

SSC Weißenfels: Lohmann – Zerbe, Raßmann (86. Necke), Schneider (46. Luib), Zozulia (78. Olajide), Dierichen, Purrucker, Löser (68. Hafkesbrink), Puphal, Koch, Schumann

Tore: 1:0 Palle Jespersen (30.), 2:0 Marcel Hauer (43.), 2:1 Carlo Purrucker (90.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Moritz Winter, Stefan Schmuck; Zuschauer: 73