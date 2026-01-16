Am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der FSV Barleben 1911 e. V. vor 61 Fußballfans über einen soliden 4:1 (2:0)-Sieg gegen die SG Rot-Weiß Thalheim freuen.

Barleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 61 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Barleber waren den Gästen aus Thalheim mit 4:1 (2:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zückte eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Barleber (23., 25.). Es waren schon 26 Minuten des Spiels vergangen, als Palle Jespersen für Barleben traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Barleber legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Valentin Pung der Torschütze (38.).

38. Minute: FSV Barleben 1911 e. V. liegt mit 2:0 vorne

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Jespersen konnte in Minute 56 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für die SG Rot-Weiß Thalheim. In Minute 66 schaffte es Spieler Nummer 10 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Spielstand 3:1 für den FSV Barleben 1911 e. V..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Jamil Pepito Zander (Barleben) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 4:1 verließen die Barleber den Platz als Sieger. Der FSV Barleben 1911 e. V. sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SG Rot-Weiß Thalheim

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Pung (51. Priese), Duda, Zander, M. Hauer, Röhl (46. P. Hauer), Wasylyk (80. Schäfer), Lohse, Laabs, Jespersen (66. Magnus), Eichholz (73. Fröhlich)

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Sonco, Kunyk, Schmökel (71. Zawada), Zahrt (46. Ndour), May, Schinkel, Hoffmann, Kuras, Wróblewski (79. Henze), Prielipp

Tore: 1:0 Palle Jespersen (26.), 2:0 Valentin Pung (38.), 3:0 Palle Jespersen (56.), 3:1 Maurice May (66.), 4:1 Jamil Pepito Zander (75.); Zuschauer: 61