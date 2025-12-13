Am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der FSV Barleben 1911 e. V. vor 57 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SSV Havelwinkel Warnau freuen.

Barleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 57 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Barleber waren den Gästen aus Havelwinkel Warnau mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Valentin Pung (FSV Barleben 1911 e. V.) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 36, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Barleben noch einen drauf: In Minute 67 wurde ein weiteres Tor durch Lukas Magnus erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Bastian Schäfer den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (70.). Damit war der Triumph der Barleber entschieden. In Spielminute 72 handelte sich der FSV Barleben 1911 e. V. noch eine Gelbe Karte ein. Der FSV Barleben 1911 e. V. sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SSV Havelwinkel Warnau

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Gruner, Pung (62. Laabs), Hauer, Zander, Priese, Wasylyk (81. Instenberg), Von Der Gönne, Duda (70. Lohse), Magnus (74. Kröger), Jespersen (62. Schäfer)

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Albrecht (46. Schulz), Fringel (42. Bauer), Kniestedt, Bradburn (83. Hain), Büchner, Neumann, Hutyra, Hilgenfeld (74. Brömme), Heinrich, Bäther (70. Winning)

Tore: 1:0 Valentin Pung (36.), 2:0 Lukas Magnus (67.), 3:0 Bastian Schäfer (70.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Justin Ermisch, Nico Küstner; Zuschauer: 57