Am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der FSV Barleben 1911 e. V. vor 61 Fußballfans über einen soliden 4:1 (2:0)-Erfolg gegen die SG Rot-Weiß Thalheim freuen.

Barleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 61 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Barleber setzten sich souverän mit 4:1 (2:0) gegen die Gäste aus Thalheim durch.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Barleber (23., 25.). Palle Jespersen (FSV Barleben 1911 e. V.) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Valentin Pung den Ball ins Netz (38.).

FSV Barleben 1911 e. V. führt in Minute 38 mit 2:0

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Jespersen konnte in Minute 56 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für die SG Rot-Weiß Thalheim. In Minute 66 schaffte es Spieler Nummer 10 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Spielstand 3:1 für den FSV Barleben 1911 e. V..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Jamil Pepito Zander den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 ausbaute (75.). Damit war der Sieg der Barleber entschieden.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SG Rot-Weiß Thalheim

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Pung (51. Priese), Lohse, Jespersen (66. Magnus), M. Hauer, Duda, Röhl (46. P. Hauer), Wasylyk (80. Schäfer), Eichholz (73. Fröhlich), Zander, Laabs

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Sonco, Hoffmann, Kuras (46. Embalo), May, Schmökel (71. Zawada), Zahrt (46. Ndour), Kunyk, Wróblewski (79. Henze), Schinkel, Prielipp

Tore: 1:0 Palle Jespersen (26.), 2:0 Valentin Pung (38.), 3:0 Palle Jespersen (56.), 3:1 Maurice May (66.), 4:1 Jamil Pepito Zander (75.); Zuschauer: 61