Einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den SSC Weißenfels heimste der FSV Barleben 1911 e. V. am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Barleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 73 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Barleber setzten sich knapp mit 2:1 (2:0) gegen die Gäste aus Weißenfels durch.

Es waren bereits 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Palle Jespersen für Barleben traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Barleber legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Marcel Hauer der Torschütze (43.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

In der 90. Minute gelang es Carlo Purrucker, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Weißenfelsern noch ein Tor zu verschaffen (90.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FSV Barleben 1911 e. V. wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SSC Weißenfels

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Jespersen (90. Schäfer), Fröhlich (90. L. Koch), Röhl, Gruner, Pung, Wasylyk, P. Hauer (68. Klajdi), Laabs (90. E. L. Koch), M. Hauer (74. Lohse), Zander

SSC Weißenfels: Lohmann – Löser (68. Hafkesbrink), Dierichen, Purrucker, Koch, Schumann, Zerbe, Zozulia (78. Olajide), Raßmann (86. Necke), Schneider (46. Luib), Puphal

Tore: 1:0 Palle Jespersen (30.), 2:0 Marcel Hauer (43.), 2:1 Carlo Purrucker (90.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Moritz Winter, Stefan Schmuck; Zuschauer: 73