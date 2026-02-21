Ergebnis 16. Spieltag FSV Barleben 1911 e. V. holt sich knappen Sieg gegen BSV Halle-Ammendorf mit 1:0
Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den BSV Halle-Ammendorf fuhr der FSV Barleben 1911 e. V. am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.
Barleben/MTU. 1:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem FSV Barleben 1911 e. V. und BSV Halle-Ammendorf. 72 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz- Platz 2.
Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Barleber (46., 77.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht passieren. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Schluss, die Rettung für Barleben. Sieben Minuten vor Schluss brachte Steve Röhl den Gastgeber in Führung (83.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Barleben
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 16
Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – BSV Halle-Ammendorf
FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Klajdi (65. Lohse), Laabs (52. Pung), Magnus (57. Schäfer), Jespersen, Röhl (90. P. Hauer), Von Der Gönne (75. Fröhlich), Gruner, Duda, Eichholz, M. Hauer
BSV Halle-Ammendorf: Elm – Winkler, Kunze (36. Niesel), Meyer (84. Klein), Schmitz, Dabel, Hoffmann, Englich, Kowalski (80. Agwu), Pannier, Hotopp
Tore: 1:0 Steve Röhl (83.); Zuschauer: 72