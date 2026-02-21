Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den BSV Halle-Ammendorf fuhr der FSV Barleben 1911 e. V. am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Barleben/MTU. 1:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem FSV Barleben 1911 e. V. und BSV Halle-Ammendorf. 72 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz- Platz 2.

Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Barleber (46., 77.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht passieren. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Schluss, die Rettung für Barleben. Sieben Minuten vor Schluss brachte Steve Röhl den Gastgeber in Führung (83.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 16

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – BSV Halle-Ammendorf

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Klajdi (65. Lohse), Laabs (52. Pung), Magnus (57. Schäfer), Jespersen, Röhl (90. P. Hauer), Von Der Gönne (75. Fröhlich), Gruner, Duda, Eichholz, M. Hauer

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Winkler, Kunze (36. Niesel), Meyer (84. Klein), Schmitz, Dabel, Hoffmann, Englich, Kowalski (80. Agwu), Pannier, Hotopp

Tore: 1:0 Steve Röhl (83.); Zuschauer: 72