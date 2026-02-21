Einen 1:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den BSV Halle-Ammendorf heimste der FSV Barleben 1911 e. V. am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Barleben/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen FSV Barleben 1911 e. V. und BSV Halle-Ammendorf mit einem torarmen 1:0 (0:0). 72 Zuschauer waren auf dem Sportplatz- Platz 2 live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Barleber (46., 77.). Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht funktionieren. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Barleben. Sieben Minuten vor Schluss brachte Steve Röhl den Gastgeber in Führung (83.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 16

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – BSV Halle-Ammendorf

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Laabs (52. Pung), M. Hauer, Von Der Gönne (75. Fröhlich), Duda, Eichholz, Gruner, Magnus (57. Schäfer), Röhl (90. P. Hauer), Klajdi (65. Lohse), Jespersen

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Kowalski (80. Agwu), Meyer (84. Klein), Hoffmann, Kunze (36. Niesel), Schmitz, Pannier, Winkler, Dabel, Englich, Hotopp

Tore: 1:0 Steve Röhl (83.); Zuschauer: 72