Einen 2:1 (2:0)-Heimerfolg gegen den SSC Weißenfels fuhr der FSV Barleben 1911 e. V. am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Barleben/MTU. Die 73 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Barleber schlugen das Team aus Weißenfels mit 2:1 (2:0) knapp.

Palle Jespersen (FSV Barleben 1911 e. V.) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Marcel Hauer (43.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

FSV Barleben 1911 e. V. führt nach 43 Minuten 2:0

In der allerletzten Minute konnte Carlo Purrucker (Weißenfels) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Weißenfels erzielen (90.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FSV Barleben 1911 e. V. wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SSC Weißenfels

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Gruner, Röhl, M. Hauer (74. Lohse), P. Hauer (68. Klajdi), Jespersen (90. Schäfer), Laabs (90. E. L. Koch), Zander, Fröhlich (90. L. Koch), Wasylyk, Pung

SSC Weißenfels: Lohmann – Zerbe, Koch, Dierichen, Raßmann (86. Necke), Zozulia (78. Olajide), Schneider (46. Luib), Löser (68. Hafkesbrink), Puphal, Purrucker, Schumann

Tore: 1:0 Palle Jespersen (30.), 2:0 Marcel Hauer (43.), 2:1 Carlo Purrucker (90.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Moritz Winter, Stefan Schmuck; Zuschauer: 73