Barleben/MTU. Der FSV Barleben 1911 und der SSC Weißenfels haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 2:1 (1:0). Schiri Franz Unger (Leipzig) verteilte während des Spiels etliche Karten. Alles in allem zehn Karten inklusive drei Platzverweise verteilte der Unparteiische in dieser chaotischen Partie.

Fritz Laabs (FSV Barleben 1911 e.V) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Weißenfelser revanchieren: In Minute 54 wurde das Gegentor durch Elias Artur Rosner erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 19

54. Minute FSV Barleben 1911 gleichauf mit SSC Weißenfels – 1:1

18 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Marcel Hauer (Barleben) den Ball über die Linie bringen (63.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Barlebener haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – SSC Weißenfels

FSV Barleben 1911: Oldenburg – Duda, Jespersen, Potyka (68. Göres), Gruner, Laabs (68. P. Hauer), Schlitte (59. Wasylyk), M. Hauer (78. Schäfer), Koch, Kröger (59. Röhl), Priese

SSC Weißenfels: Tretropp – Necke, Puphal, Rosner, Kopp (82. Huhn), Zerbe, Krobitzsch (46. Löser), Zozulia, Schumann, Hatim (75. Schneider), Seemann

Tore: 1:0 Fritz Laabs (9.), 1:1 Elias Artur Rosner (54.), 2:1 Marcel Hauer (63.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Albert Lehmann, Benjamin Petri; Zuschauer: 88