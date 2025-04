In der Fußball-Verbandsliga kassierte der Haldensleber SC am Wochenende eine bittere Pleite gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen und ging 1:7 (0:4) vom Platz.

Haldensleben/MTU. Im Waldstadion wurden die Fans des Haldensleber SC am Donnerstag Zeugen eines bitteren Spektakels. Sieben Bälle gingen Keeper Sebastian Schröder ins Netz. Das Spiel endete 1:7 (0:4).

Illia Hlynianyi traf für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen in Spielminute 16 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Bitterfeld-Wolfener waren aber noch nicht fertig: In Minute 35 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Hlynianyi.

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Sebastian Schröder. Hlynianyi konnte in Minute 37 erneut einnetzen, Krüger in Minute 44, HlynianyiHlynianyi legte in Minute 54 nach und Von Ameln traf in Minute 54. Es lief nicht gut für den Haldensleber SC. In Minute 74 schaffte es Spieler Nummer 15 noch, die Ehre der Haldensleber zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 6:1 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Datum & Uhrzeit: 17.04.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 27

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Viacheslav Biriuk (Bitterfeld-Wolfen) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 7:1 gingen die Bitterfeld-Wolfener als Sieger vom Platz. Die Haldensleber sind auf Platz elf gerutscht.

Haldensleber SC: Schröder – Schunaew, Thieke, Mäde (46. Hartmann), Willms (77. Krüger), Hevekerl (61. Winkelmann), Becker (46. Hüttl), Ebel, Zimmermann, Bögelsack (72. Prokop), Von Ameln

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Bauer, Krüger, Ehrhardt (61. Biriuk), Hadaschik (74. Elflein), Weimann, Krüger, Günther (61. Schlegel), Hlynianyi (67. Savrii), Bark (67. Krogmann), Hoffmann

Tore: 0:1 Illia Hlynianyi (16.), 0:2 Illia Hlynianyi (35.), 0:3 Illia Hlynianyi (37.), 0:4 Illia Hlynianyi (44.), 0:5 Til Nicholas Krüger (54.), 0:6 Illia Hlynianyi (67.), 1:6 Lucas Von Ameln (74.), 1:7 Viacheslav Biriuk (89.); Zuschauer: 75