Der SV 1890 Westerhausen hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den SV Eintracht Emseloh mit 1:4 (1:1).

Thale/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Hausherren aus Westerhausen eine Niederlage gegen den SV Eintracht Emseloh hinnehmen. 1:4 (1:1) gingen die Mannschaften vom Platz.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von André Dzial, als Pranav Girish Kale für Westerhausen traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 36 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1890 Westerhausen musste einmal Gelb hinnehmen (42.). Die Westerhausener konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Jihad Tarek Aljindo der Torschütze (43.).

1:1 für SV 1890 Westerhausen und SV Eintracht Emseloh – 43. Minute

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Emselohs Philipp Stache konnte seinem Team in Minute 49 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Westerhausen. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 16 (76.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Emseloh.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

Nur zwei Spielminuten darauf konnte Stache (Emseloh) den Ball erneut über die Linie bringen (78.). Mit 4:1 verließen die Emseloher den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – SV Eintracht Emseloh

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Eckert (54. Masaka), Kale, Masur, Gönülcan (73. Brahmann), Gomes Paranagua, Rodrigues Lima Filho (54. Weickert), Stridde, Dantas Caldas, Lehmann, Miranda Conceicao (74. Rojas Peredes)

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Aljindo, Cibulka, Bozhok, Mukhoid, Stache (83. Citaku), Schüt (80. Heimur), Aljindo, Polívka, Vrba (60. Petrai), Shevtsov

Tore: 1:0 Pranav Girish Kale (36.), 1:1 Jihad Tarek Aljindo (43.), 1:2 Philipp Stache (49.), 1:3 Philipp Stache (76.), 1:4 Philipp Stache (78.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Marcel Meier, Henry Schmidt; Zuschauer: 87