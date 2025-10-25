Eine bittere Schlappe erlitt der Haldensleber SC an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den VfB 1906 Sangerhausen. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Verbandsliga vor 58 Zuschauern mit 1:5 (0:2).

In Minute 21 schoss Gabriel Edgar Schneider das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Schneider den Ball ins Netz.

Haldensleber SC gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 44

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Danny Schulz konnte in Minute 53 einnetzen. Es lief nicht gut für den Haldensleber SC. In Minute 63 schaffte es Spieler Nummer 16 noch, die Ehre der Haldensleber zu bewahren, das Match war jedoch verloren. Kevin Husung traf für Sangerhausen in Minute 72. Spielstand 4:1 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Kevin-Eugenio Schäffner (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (84.). Mit 5:1 verließen die Sangerhäuser den Platz als Sieger. Der Haldensleber SC rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – VfB 1906 Sangerhausen

Haldensleber SC: Switala – Hüttl, Stadler, Mäde (60. Krüger), Schunaew, Zimmermann (46. Sengewald), Hevekerl, Hartmann, Al Samour (63. Wille), Thieke (54. Hebekerl), Boege

VfB 1906 Sangerhausen: Bemmann – Sonnenberg, Scholz, Schäffner, Kern (87. Bärwolf), Schneider, Weick, Worch (85. Reiber), Schulz (67. Stöhr), Olbricht (67. Husung), Hildebrandt

Tore: 0:1 Gabriel Edgar Schneider (21.), 0:2 Gabriel Edgar Schneider (44.), 0:3 Danny Schulz (53.), 1:3 Denny Hevekerl (63.), 1:4 Kevin Husung (72.), 1:5 Kevin-Eugenio Schäffner (84.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Alexander Lück, Marco Uhlmann; Zuschauer: 58