Fußball-Verbandsliga: An diesem Wochenende hat der Haldensleber SC auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen den VfB 1906 Sangerhausen unterlag das Team von Tom Krüger mit 1:5 (0:2).

Nach lediglich 21 Minuten schoss Gabriel Edgar Schneider das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Sangerhäuser legten in der 44. Spielminute nach. Wieder war Schneider der Torschütze.

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Danny Schulz konnte in Minute 53 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den Haldensleber SC. In Minute 63 gelang es Spieler Nummer 16 noch, die Ehre der Haldensleber zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Kevin Husung traf für Sangerhausen in Minute 72. Spielstand 4:1 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Kevin-Eugenio Schäffner den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:5 ausbaute (84.). Damit war der Sieg der Sangerhäuser entschieden. Die Haldensleber sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – VfB 1906 Sangerhausen

Haldensleber SC: Switala – Al Samour (63. Wille), Hevekerl, Boege, Hüttl, Stadler, Mäde (60. Krüger), Zimmermann (46. Sengewald), Schunaew, Thieke (54. Hebekerl), Hartmann

VfB 1906 Sangerhausen: Bemmann – Schulz (67. Stöhr), Weick, Hildebrandt, Kern (87. Bärwolf), Schäffner, Schneider, Worch (85. Reiber), Olbricht (67. Husung), Scholz, Sonnenberg

Tore: 0:1 Gabriel Edgar Schneider (21.), 0:2 Gabriel Edgar Schneider (44.), 0:3 Danny Schulz (53.), 1:3 Denny Hevekerl (63.), 1:4 Kevin Husung (72.), 1:5 Kevin-Eugenio Schäffner (84.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Alexander Lück, Marco Uhlmann; Zuschauer: 58