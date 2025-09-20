Fußball-Verbandsliga: Der Heimbonus half dem SSV Havelwinkel Warnau am Samstag nicht, als er sich vor 163 Fans mit 1:3 (0:1) gegen den SSC Weißenfels verabschieden musste.

Es waren schon 31 Minuten des Spiels vergangen, als Tim Lehmann für Weißenfels traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter handeln. Der SSV Havelwinkel Warnau steckte einmal Gelb ein (71.). Das zweite Tor konnten die Weißenfelser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Carlo Purrucker den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2.

SSV Havelwinkel Warnau liegt 0:2 im Rückstand – Minute 77

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SSC Weißenfels steckte jetzt zweimal Gelb ein. Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Minute 86: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Purrucker ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Am Ende des Duells sollte es dem SSV Havelwinkel Warnau doch noch gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Claas Albrecht den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Elf aus Havelwinkel Warnau erlangte (90.+2). Die Havelberger sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SSC Weißenfels

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Büchner, Neumann, Hilgenfeld (72. Bradburn), Paege (67. Kniestedt), Schulz, Otto (46. Albrecht), Heinrich, Cembala (72. Bäther), Bauer, Hutyra (78. Winning)

SSC Weißenfels: Lohmann – Koch, Raßmann, Koch (85. Necke), Zerbe, Seemann (56. Hafkesbrink), Zozulia (81. Schneider), Puphal, Lehmann (71. Luib), Dierichen, Purrucker

Tore: 0:1 Tim Lehmann (31.), 0:2 Carlo Purrucker (77.), 0:3 Carlo Purrucker (86.), 1:3 Claas Albrecht (90.+2); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Laurenz Werner, Tobias Menzel; Zuschauer: 163