Der SV Blau-Weiß Zorbau hatte am Freitag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den VfB Merseburg mit 1:4 (0:2).

Zorbau/MTU. Das Spiel zwischen Zorbau und Merseburg ist mit einer deutlichen 1:4 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Alexander Lück (Thale) eine Rote Karte an die Zorbauer (7.). Das Team aus Zorbau musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Danny Wagner traf für den VfB Merseburg in Spielminute 20 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Während des Spiels griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VfB Merseburg kassierte jetzt einmal Gelb (23.). Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Lauris Voigt (35.) erzielt wurde.

In der 54. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Zorbau steckte jetzt einmal Gelb ein.Es lief nicht gut für den SV Blau-Weiß Zorbau. In Minute 70 gelang es Spieler Nummer 6 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Spiel war jedoch verloren. Danny Wagner traf für Merseburg in Minute 82. Spielstand 3:1 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Die Merseburger wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Auf der Gastseite räumte Tim Knerler für Moritz Kothe den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Moritz Kothe, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:4 zu erweitern (90.+1).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – VfB Merseburg

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – N. Neuhaus, Souvatzoglou, Hatim, Bondarenko, Omerovic (68. Maier), Sothen, Seidel, K. Neuhaus (81. De Pinho Gomes), Tsipi (75. Engl), Beer

VfB Merseburg: Przigode – Arndt (58. Berndt), Erovic (66. Frühauf), Wagner, Wagner, Hillemann, Korngiebel, Nicodemus, Knerler (84. Kothe), Bierschenk (46. Dähne), Voigt (90. Mittler)

Tore: 0:1 Danny Wagner (20.), 0:2 Lauris Voigt (35.), 1:2 Niklas Neuhaus (70.), 1:3 Danny Wagner (82.), 1:4 Moritz Kothe (90.+1); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Friedrich Lorenz, Moritz Winter; Zuschauer: 146