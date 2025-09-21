Fußball-Verbandsliga: Mit einem unfassbaren 6:0 (4:0) fegte das Team des VfB Merseburg den SV 1890 Westerhausen am Sonntag vom Spielfeld.

Schon kurz nach dem Anstoß kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Danny Wagner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.). Die Merseburger legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Tim Knerler der Torschütze (15.).

Der Siegeszug der Merseburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer André Jentsch im gegnerischen Tor. Tom Bierschenk traf in Minute 21, Wagner in Minute 28 und Josua Felipe Frühauf in Minute 72. Spielstand 5:0 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Eric Steven Nicodemus den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:0 festigte (85.). Damit war der Erfolg der Merseburger entschieden. In Spielminute 89 handelte sich der VfB Merseburg noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB Merseburg sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SV 1890 Westerhausen

VfB Merseburg: Przigode – Arndt (27. Dähne), Taubert, Knerler, D. Wagner (73. Erovic), Korngiebel, Berndt, Bierschenk, J. L. Wagner, Nicodemus, Frühauf

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Pavlish, Dantas Caldas, Ribeiro De Oliveira (27. Brahmann), Masur (27. Rodrigues Lima Filho), Miranda Conceicao, Gönülcan, Lehmann, Stridde, Masaka, Kale (46. Santana Lisboa)

Tore: 1:0 Danny Wagner (8.), 2:0 Tim Knerler (15.), 3:0 Tom Bierschenk (21.), 4:0 Danny Wagner (28.), 5:0 Josua Felipe Frühauf (72.), 6:0 Eric Steven Nicodemus (85.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Halle); Assistenten: Christopher Große, Jens Rosenbaum; Zuschauer: 89