Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Bitterfeld-Wolfener Gastgeber am Dienstag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit der SG Rot-Weiß Thalheim verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (0:0).

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Tim Hoffmann (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte dann spät in Spielminute 68 ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Oleh Shtohryn (80.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.05.2025, 18.45 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 19

In der Nachspielzeit nutzte die SG Rot-Weiß Thalheim noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Queba Sonco (Thalheim) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Bitterfeld-Wolfener Mannschaft erzielen (90.+2). In Spielminute 93 handelte sich die SG Rot-Weiß Thalheim noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SG Rot-Weiß Thalheim

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Bark, Hoffmann (75. Schlegel), Potapenko (61. T. N. Krüger), Hlynianyi, L. T. Krüger, Biriuk (88. Born), Bauer, Weimann, Hadaschik, Ehrhardt

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Shtohryn, Bakkush (65. Moroz), Rekas, Seniura, Sonco (90. Mrozik), Stashenko (82. Petrov), Prielipp, Kuras, Slupski, Lytvyn (74. Pfeifer)

Tore: 1:0 Tim Hoffmann (68.), 1:1 Oleh Shtohryn (80.), 1:2 Queba Sonco (90.+2); Schiedsrichter: Maximilian Presser (Magdeburg); Assistenten: Nils Pilz, Steffen Grafe; Zuschauer: 320