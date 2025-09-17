Kein Punktgewinn für 1. FC Bitterfeld-Wolfen: Im eigenen Stadion musste das Team am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 2:3 (1:1) einen Misserfolg gegen die SV Fortuna Magdeburg hinnehmen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Mittwoch haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und die SV Fortuna Magdeburg ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (1:1).

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Nick Bauer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (9.). Die Bitterfeld-Wolfener konterten in der 38. Spielminute. Diesmal war Drilon Halilaj der Torschütze.

1:1 Ausgleich im Spiel 1. FC Bitterfeld-Wolfen gegen SV Fortuna Magdeburg – Minute 38

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Arne Otto Gerstner/Magdeburg (74.), gefolgt von Benedikt Megel (SV Fortuna Magdeburg) in Minute 78. Spielstand 3:1 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

Beide Teams wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Vitalii Sumka wurde für Tim Hoffmann eingesetzt. Auf der Gastseite verließ Phillip Leonard Rudolph für Chris Leo Riemann den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nur fünf Minuten vor Spielende gelang es Vitalii Sumka, den Ball ins Netz zu befördern (85.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Bitterfeld-Wolfener sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SV Fortuna Magdeburg

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Böhme, Hoffmann (81. Sumka), Bark, Bauer, Litzenberg (58. Hlynianyi), Weimann, Ehrhardt (60. Ludwig), Elflein (60. Galushyn), Hadaschik, Potapenko

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Valle Pousa (54. Bimenyimana), Rudolph (81. Riemann), Gerwien (54. Gerstner), Lange, Pide, Kauka, Halilaj (54. Schüler), Ehrenberg (89. Weidemeier), Domitz, Megel

Tore: 1:0 Nick Bauer (9.), 1:1 Drilon Halilaj (38.), 1:2 Arne Otto Gerstner (74.), 1:3 Benedikt Megel (78.), 2:3 Vitalii Sumka (85.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Eric Bregulla, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 106