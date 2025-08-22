Für die SG Rot-Weiß Thalheim endete der 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 0:1 (0:0).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. In der Sportanlage Thalheim haben 810 Zuschauer am Freitag das Kräftemessen zwischen der SG Rot-Weiß Thalheim und dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zog eine Gelbe Karte an die Bitterfeld-Wolfener (73.). Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann brachte Niklas Hadaschik die Gäste in Führung (74.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.15 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Die Bitterfeld-Wolfener sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Kuras, Moroz, Sonco (74. May), Seniura, Wróblewski (90. Zahrt), Schmökel, Lytvyn (88. Gräbe-Schmelzer), Schinkel (66. Hoffmann), Prielipp, Kunyk

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Günther, Weimann, Hlynianyi, Bark (90. Galushyn), Böhme, Sumka (71. Gründling), Bauer, Ehrhardt (71. Hoffmann), Litzenberg, Hadaschik (90. Born)

Tore: 0:1 Niklas Hadaschik (74.); Zuschauer: 810