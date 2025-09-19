Für die SG Rot-Weiß Thalheim endete der 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Blau-Weiß Zorbau mit 1:2 (0:0).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die Begegnung zwischen der SG Rot-Weiß Thalheim und dem SV Blau-Weiß Zorbau hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Rivalen aus Zorbau auf und entschieden das Spiel schließlich mit 1:2 (0:0) für sich.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann schoss Luca Finn Prielipp das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (68.). Das Gegentor kam dann in schneller Folge: Diesmal setzte Niklas Neuhaus den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

87. Minute SG Rot-Weiß Thalheim auf Augenhöhe mit SV Blau-Weiß Zorbau – 1:1

In der Nachspielzeit nutzte der SV Blau-Weiß Zorbau noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Neuhaus (Zorbau) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Zorbauer Elf erzielen (90.+3). Die Gegner vom SV Blau-Weiß Zorbau beendeten die Partie mit einer Roten Karte (95.).

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Blau-Weiß Zorbau

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Schmökel, Kuras, Wróblewski (59. May), Prielipp, Moroz, Seniura, Schinkel (59. Embalo), Kunyk, Gräbe-Schmelzer (74. Zahrt), Sonco (82. Mrozik)

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Souvatzoglou (46. Beer), Omerovic (76. Engl), Sothen, Seidel, Maier (46. Neuhaus), Neuhaus, Stelmak (51. Tsipi), Bondarenko, Hatim, Strauchmann

Tore: 1:0 Luca Finn Prielipp (68.), 1:1 Niklas Neuhaus (87.), 1:2 Niklas Neuhaus (90.+3); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Tobias Menzel, Peter Von Elsner; Zuschauer: 149