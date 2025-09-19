Kein Punktgewinn für SG Rot-Weiß Thalheim: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 1:2 (0:0) einen Misserfolg gegen den SV Blau-Weiß Zorbau einstecken.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die Partie zwischen der SG Rot-Weiß Thalheim und dem SV Blau-Weiß Zorbau hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus Zorbau auf und entschieden das Spiel am Ende mit 1:2 (0:0) für sich.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Luca Finn Prielipp (SG Rot-Weiß Thalheim) netzte dann spät in Spielminute 68 ein und brachte den Gastgeber in Führung. Doch die Zorbauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: Drei Minuten vor Spielende wurde das Gegentor durch Niklas Neuhaus erzielt.

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

1:1 im Duell zwischen SG Rot-Weiß Thalheim und SV Blau-Weiß Zorbau – 87. Minute

In der Nachspielzeit nutzte der SV Blau-Weiß Zorbau noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Neuhaus (Zorbau) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Zorbauer Mannschaft erzielen (90.+3). Die Gegner vom SV Blau-Weiß Zorbau beendeten die Partie mit einer Roten Karte (95.).

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Blau-Weiß Zorbau

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Kuras, Seniura, Schinkel (59. Embalo), Wróblewski (59. May), Kunyk, Moroz, Sonco (82. Mrozik), Gräbe-Schmelzer (74. Zahrt), Prielipp, Schmökel

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Hatim, Sothen, Neuhaus, Bondarenko, Omerovic (76. Engl), Stelmak (51. Tsipi), Maier (46. Neuhaus), Strauchmann, Souvatzoglou (46. Beer), Seidel

Tore: 1:0 Luca Finn Prielipp (68.), 1:1 Niklas Neuhaus (87.), 1:2 Niklas Neuhaus (90.+3); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Tobias Menzel, Peter Von Elsner; Zuschauer: 149