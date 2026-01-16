Für die SG Rot-Weiß Thalheim endete der 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Blau-Weiß Zorbau mit 1:2 (0:0).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die Begegnung zwischen der SG Rot-Weiß Thalheim und dem SV Blau-Weiß Zorbau hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus Zorbau auf und entschieden das Spiel schließlich mit 1:2 (0:0) für sich.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch nach dem Seitenwechsel nicht besser aus. Doch dann schoss Luca Finn Prielipp das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (68.). Das Gegentor kam dann schnell danach: Diesmal setzte Niklas Neuhaus den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

SG Rot-Weiß Thalheim Kopf an Kopf mit SV Blau-Weiß Zorbau – 1:1 in Minute 87

Am Ende der Partie sollte es dem SV Blau-Weiß Zorbau noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Neuhaus den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Zorbau sicherte (90.+3). Die Gegner vom SV Blau-Weiß Zorbau beendeten die Partie mit einer Roten Karte (95.).

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Blau-Weiß Zorbau

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Kuras, Schmökel, Seniura, Kunyk, Gräbe-Schmelzer (74. Zahrt), Schinkel, Wróblewski (59. May), Prielipp, Sonco (82. Mrozik), Moroz

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Neuhaus, Bondarenko, Omerovic (76. Engl), Souvatzoglou (46. Beer), Maier (46. Neuhaus), Seidel, Hatim, Sothen, Strauchmann, Stelmak (51. Tsipi)

Tore: 1:0 Luca Finn Prielipp (68.), 1:1 Niklas Neuhaus (87.), 1:2 Niklas Neuhaus (90.+3); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Tobias Menzel, Peter Von Elsner; Zuschauer: 149