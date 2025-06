Kein Punktgewinn für SSV 80 Gardelegen: Im eigenen Stadion musste das Team am 34. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den 1. FC Lok Stendal hinnehmen.

Gardelegen/MTU. Im Stadion Rieselwiese haben 512 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem SSV 80 Gardelegen und dem 1. FC Lok Stendal verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit blieben alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch plötzlich wurde es noch einmal spannend: In der sechsten Minute der Nachspielzeit brachte Niclas Buschke die Gäste in Führung (96.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 34

Die Gardelegener sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen – 1. FC Lok Stendal

SSV 80 Gardelegen: Schöne – Lehmann (67. Schönfeld), Fehse (80. Kempe), D. Scheinert (85. Berlin), Haak, F. Scheinert, Kohlhas, Gille (72. Schreiber), Beck, Helmuth, Stehr

1. FC Lok Stendal: Poser – Mahrhold, Stark, Breda (84. Grigo), Schleicher, Buschke, Knoblich, Schulze (90. Balliet), Schaarschmidt (79. Pfeiffer), Kaschlaw (66. Salge), Ilchenko (66. Konieczny)

Tore: 0:1 Niclas Buschke (90.+6); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Maximilian Könitz, Andreas Pak; Zuschauer: 512