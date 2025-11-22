Kein Punktgewinn für SSV Havelwinkel Warnau: Im eigenen Stadion musste das Team am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den BSV Halle-Ammendorf einstecken.

Havelberg/MTU. Auf dem Sportplatz Warnau haben 123 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem SSV Havelwinkel Warnau und dem BSV Halle-Ammendorf verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel sah es vorerst schlecht aus. Doch dann brachte Pascal Pannier via Strafstoß die Gäste in Führung (67.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 12

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – BSV Halle-Ammendorf

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Hilgenfeld, Neumann, Otto, Winning (46. Bäther), Cembala (46. Hutyra), Büchner, Albrecht, Heinrich, Bradburn (82. Schulz), Hain (46. Bauer)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Hoffmann, Pannier, Meyer (76. Schöneck), Dabel, Winkler (75. Agwu), Piven (61. Kowalski), Kunze, Schubert (75. Englich), Hotopp, Niesel

Tore: 0:1 Pascal Pannier (67.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Patrick Menz, Mario Jeske; Zuschauer: 123