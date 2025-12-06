Für den SSV Havelwinkel Warnau endete der 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Dessau 05 mit 0:1 (0:0).

Havelberg/MTU. Auf dem Sportplatz Warnau haben 97 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem SSV Havelwinkel Warnau und dem SV Dessau 05 verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Luis Paul (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Havelberger (56., 85.). Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit blieben alle Bemühungen erfolglos. Doch plötzlich wurde es noch einmal spannend: In der sechsten Minute der Nachspielzeit brachte Elia Miro Friebe die Gäste in Führung (96.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SV Dessau 05

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Büchner, Winning (58. Hain), Hilgenfeld (70. Knuth), Fringel, Neumann, Heinrich, Bradburn, Bäther (70. Schulz), Albrecht, Hutyra (84. Kniestedt)

SV Dessau 05: Becker – Biriuk (73. Savrii), Werthmann (76. Thomas), Barabasch, Von Zansen (90. Schmitkamp), Pratsch (81. Lübke), Pälchen, Friebe, Girke, Horvath, Zoblofsky

Tore: 0:1 Elia Miro Friebe (90.+6); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Silvio Rüdiger, Maximilian Soppa; Zuschauer: 97