Ergebnis 14. Spieltag Knappe Niederlage: SSV Havelwinkel Warnau unterliegt SV Dessau 05 0:1
Für den SSV Havelwinkel Warnau endete der 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Dessau 05 mit 0:1 (0:0).
Havelberg/MTU. Auf dem Sportplatz Warnau haben 97 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem SSV Havelwinkel Warnau und dem SV Dessau 05 verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).
Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Luis Paul (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Havelberger (56., 85.). Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit blieben alle Bemühungen erfolglos. Doch plötzlich wurde es noch einmal spannend: In der sechsten Minute der Nachspielzeit brachte Elia Miro Friebe die Gäste in Führung (96.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Havelberg
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 14
Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SV Dessau 05
SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Büchner, Winning (58. Hain), Hilgenfeld (70. Knuth), Fringel, Neumann, Heinrich, Bradburn, Bäther (70. Schulz), Albrecht, Hutyra (84. Kniestedt)
SV Dessau 05: Becker – Biriuk (73. Savrii), Werthmann (76. Thomas), Barabasch, Von Zansen (90. Schmitkamp), Pratsch (81. Lübke), Pälchen, Friebe, Girke, Horvath, Zoblofsky
Tore: 0:1 Elia Miro Friebe (90.+6); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Silvio Rüdiger, Maximilian Soppa; Zuschauer: 97