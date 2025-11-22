Für den SSV Havelwinkel Warnau endete der 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den BSV Halle-Ammendorf mit 0:1 (0:0).

Havelberg/MTU. Auf dem Sportplatz Warnau haben 123 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem SSV Havelwinkel Warnau und dem BSV Halle-Ammendorf verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit sah es vorerst schlecht aus. Doch dann brachte Pascal Pannier via Strafstoß die Gäste in Führung (67.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 12

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – BSV Halle-Ammendorf

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Neumann, Otto, Cembala (46. Hutyra), Büchner, Albrecht, Hilgenfeld, Heinrich, Hain (46. Bauer), Winning (46. Bäther), Bradburn (82. Schulz)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Pannier, Dabel, Meyer (76. Schöneck), Winkler (75. Agwu), Hoffmann, Schubert (75. Englich), Niesel, Hotopp, Piven (61. Kowalski), Kunze

Tore: 0:1 Pascal Pannier (67.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Patrick Menz, Mario Jeske; Zuschauer: 123