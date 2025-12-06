Für den SSV Havelwinkel Warnau endete der 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Dessau 05 mit 0:1 (0:0).

Havelberg/MTU. Auf dem Sportplatz Warnau haben 97 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem SSV Havelwinkel Warnau und dem SV Dessau 05 verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Luis Paul (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Havelberger (56., 85.). Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel blieben alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch plötzlich wurde es noch einmal spannend: In der sechsten Minute der Nachspielzeit brachte Elia Miro Friebe die Gäste in Führung (96.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SV Dessau 05

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Neumann, Büchner, Hutyra (84. Kniestedt), Heinrich, Winning (58. Hain), Hilgenfeld (70. Knuth), Bäther (70. Schulz), Fringel, Albrecht, Bradburn

SV Dessau 05: Becker – Zoblofsky, Werthmann (76. Thomas), Barabasch, Horvath, Pälchen, Girke, Pratsch (81. Lübke), Biriuk (73. Savrii), Von Zansen (90. Schmitkamp), Friebe

Tore: 0:1 Elia Miro Friebe (90.+6); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Silvio Rüdiger, Maximilian Soppa; Zuschauer: 97