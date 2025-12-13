Kein Punktgewinn für SV Blau-Weiß Dölau: Im eigenen Stadion musste das Team am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 1:2 (0:2) einen Misserfolg gegen die SV Fortuna Magdeburg hinnehmen.

Halle/MTU. Vor 71 Zuschauern hat sich das Team von René Rath mit 1:2 (0:2) gegen Magdeburg eine Niederlage eingestehen müssen.

Nach nur 16 Minuten schoss Ali Maarouf das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 41 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Maarouf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

Minute 41: SV Blau-Weiß Dölau 0:2 im Hintertreffen

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Justin Kreideweiß den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Dölau erlangte (75.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Blau-Weiß Dölau wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SV Fortuna Magdeburg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hallenser sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SV Fortuna Magdeburg

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Grüneberg (46. Giese), A. Hensen, Köhler, Groß, Lippoldt (46. A. O. Haensch), Prinzler, Kreideweiß, Pultke (75. Burghardt), H. Hensen (61. Redmann), Gros

SV Fortuna Magdeburg: Watanabe – Thon (82. Flentje), Weidemeier, Rudolph, Karow (82. Steinbach), Domitz, Riemann (82. Valle Pousa), Pide, Maarouf (86. Kovkrak), Lange, Sturm

Tore: 0:1 Ali Maarouf (16.), 0:2 Ali Maarouf (41.), 1:2 Justin Kreideweiß (75.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Daniel König, Philipp Haacke; Zuschauer: 71