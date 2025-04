Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der SV Dessau 05 und die SG Rot-Weiß Thalheim am Donnerstag 3:4 (1:3) getrennt.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Luca Finn Prielipp das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (5.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Ernest Piotr Slupski den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2.

SV Dessau 05 sieht sich 0:2 im Rückstand – 30. Minute

Zu all dem Jammer lenkte der Dessauer den Ball in der 32. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Der SV Dessau 05 war drei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: Niklas Mieth schoss und traf in der 45. Spielminute. Die SG Rot-Weiß Thalheim ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Prielipp versenkte den Ball in Spielminute 76 zum zweiten Mal. So leicht ließen sich die Dessauer nicht unterkriegen. Timo Lange versenkte den Ball in der 79. Minute. Spielstand 4:2 für die SG Rot-Weiß Thalheim.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.04.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 27

Nach wenigen Momenten gelang es Branden Garrett Stelmak, den Ball ins Netz zu befördern (84.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 91 handelte sich der SV Dessau 05 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – SG Rot-Weiß Thalheim

SV Dessau 05: Ulubay – Werthmann, Barabasch, Girke, Stelmak, Schultz (65. Lange), Sparfeld (79. Sanneh), Mieth, Erdmann (65. Kupka), Pratsch (89. Schuhmacher), Schmökel (46. Schmitkamp)

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Petrov (59. Lytvyn), Shtohryn (81. Mrozik), Kuras, Slupski, Piven, Prielipp (79. Kunyk), Moroz, Sonco (68. Stashenko), Seniura, Rekas (65. Trojandt)

Tore: 0:1 Luca Finn Prielipp (5.), 0:2 Ernest Piotr Slupski (30.), 0:3 Luca Schmökel (32.), 1:3 Niklas Mieth (45.), 1:4 Luca Finn Prielipp (76.), 2:4 Timo Lange (79.), 3:4 Branden Garrett Stelmak (84.); Schiedsrichter: Jason Ben Felix Steimecke (Quedlinburg); Assistenten: Alexander Lück, Celina Merkelbach; Zuschauer: 180