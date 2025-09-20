Für den SV Eintracht Emseloh endete der 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 2:3 (0:2).

Allstedt/MTU. Am Samstag haben sich der SV Eintracht Emseloh und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (0:2).

In Minute 15 schoss Tim Hoffmann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Bitterfeld-Wolfener waren aber noch nicht fertig: Vier Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor durch Sebastian Bark erzielt.

In der 63. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Emseloh steckte einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Rostislav Senft/Emseloh (74.), gefolgt von Maikleint Petrai (SV Eintracht Emseloh) in Minute 85. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Georg Böhme den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Bitterfeld-Wolfen sicherte (90.). In Spielminute 93 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch eine Gelbe Karte ein. Die Emseloher sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Schmidt (76. Heimur), Polívka, Bozhok (60. Senft), J. T. Aljindo, Schüt (76. Stamm), Shevtsov, Molochko (60. Petrai), A. Aljindo, Cibulka, Stache (60. Vrba)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Potapenko (79. Sumka), Elflein, Hoffmann, Bauer, Böhme, Bark, Hadaschik (73. Ludwig), Hlynianyi (90. Galushyn), Litzenberg, Weimann (36. Mertes)

Tore: 0:1 Tim Hoffmann (15.), 0:2 Sebastian Bark (41.), 1:2 Rostislav Senft (74.), 2:2 Maikleint Petrai (85.), 2:3 Georg Böhme (90.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Maik Wiezoreck, Reinhard Franke; Zuschauer: 73