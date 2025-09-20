Kein Punktgewinn für SV Eintracht Emseloh: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 2:3 (0:2) einen Misserfolg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen einstecken.

Tim Hoffmann traf für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen in Minute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Bitterfeld-Wolfener legten in der 41. Spielminute nach. Diesmal war Sebastian Bark der Torschütze.

In der 63. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Emseloh musste einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Rostislav Senft/Emseloh (74.), gefolgt von Maikleint Petrai (SV Eintracht Emseloh) in Minute 85. Spielstand 2:2.

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Schon fünf Minuten darauf konnte Georg Böhme (Bitterfeld-Wolfen) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Bitterfeld-Wolfener Mannschaft erzielen (90.). In Spielminute 93 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch eine Gelbe Karte ein. Die Emseloher sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – J. T. Aljindo, Shevtsov, A. Aljindo, Molochko (60. Petrai), Cibulka, Schmidt (76. Heimur), Bozhok (60. Senft), Stache (60. Vrba), Polívka, Schüt (76. Stamm)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Weimann (36. Mertes), Hadaschik (73. Ludwig), Bark, Hlynianyi (90. Galushyn), Litzenberg, Elflein, Böhme, Bauer, Potapenko (79. Sumka), Hoffmann

Tore: 0:1 Tim Hoffmann (15.), 0:2 Sebastian Bark (41.), 1:2 Rostislav Senft (74.), 2:2 Maikleint Petrai (85.), 2:3 Georg Böhme (90.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Maik Wiezoreck, Reinhard Franke; Zuschauer: 73