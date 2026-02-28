Für die SV Fortuna Magdeburg endete der 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den VfB 1906 Sangerhausen mit 1:2 (1:1).

Magdeburg/MTU. Die SV Fortuna Magdeburg und der VfB 1906 Sangerhausen haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 1:2 (1:1).

Gustav Gängel (VfB 1906 Sangerhausen) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Arne Otto Gerstner (21.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Das letzte Tor der Partie fiel 13 Minuten nach der Pause, als Kevin Husung den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Sangerhausen sicherte (58.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – VfB 1906 Sangerhausen

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Valle Pousa (54. Pide), Rudolph, Lange, Karow (46. Sturm), Schüler (46. Ehrenberg), Halilaj, Weidemeier (69. Thon), Domitz (79. Kovkrak), Gerstner, Kauka

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Schäffner, Schneider (90. Schulz), Gängel (76. Stöhr), Wagenhaus, Sonnenberg, Hildebrandt, Kern, Husung, Weick, Halle (46. Hennig)

Tore: 0:1 Gustav Gängel (7.), 1:1 Arne Otto Gerstner (21.), 1:2 Kevin Husung (58.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Marcel Theumer, Reinhard Franke; Zuschauer: 66