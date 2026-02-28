Für die SV Fortuna Magdeburg endete der 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den VfB 1906 Sangerhausen mit 1:2 (1:1).

Magdeburg/MTU. Die SV Fortuna Magdeburg und der VfB 1906 Sangerhausen haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 1:2 (1:1).

Gleich nach Anpfiff schoss Gustav Gängel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.). Die Sangerhäuser konterten bald darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Arne Otto Gerstner der Torschütze (21.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

1:1 im Duell zwischen SV Fortuna Magdeburg und VfB 1906 Sangerhausen – 21. Minute

In Minute 58 fiel das letzte Tor der Partie. 13 Minuten nach der Pause gelang es Kevin Husung, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Sangerhäuser Team den Sieg zu bescheren (58.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – VfB 1906 Sangerhausen

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Weidemeier (69. Thon), Schüler (46. Ehrenberg), Lange, Karow (46. Sturm), Valle Pousa (54. Pide), Domitz (79. Kovkrak), Halilaj, Kauka, Rudolph, Gerstner

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Husung, Weick, Kern, Halle (46. Hennig), Hildebrandt, Wagenhaus, Sonnenberg, Schneider (90. Schulz), Gängel (76. Stöhr), Schäffner

Tore: 0:1 Gustav Gängel (7.), 1:1 Arne Otto Gerstner (21.), 1:2 Kevin Husung (58.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Marcel Theumer, Reinhard Franke; Zuschauer: 66