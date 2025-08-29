Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den BSV Halle-Ammendorf fuhr der Haldensleber SC am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Haldensleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 67 Besuchern des Waldstadions geboten. Die Haldensleber waren den Gästen aus Halle-Ammendorf mit 2:1 (1:0) knapp überlegen.

Max Stadler (Haldensleber SC) netzte 20 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Haldensleber legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Kenneth Hebekerl der Torschütze (59.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

Haldensleber SC führt in Minute 59 mit 2:0

Das finale Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Pause, als Pascal Pannier den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Halle-Ammendorf erlangte (74.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der BSV Halle-Ammendorf wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Haldensleber SC beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der Haldensleber SC hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – BSV Halle-Ammendorf

Haldensleber SC: Switala – Mäde, Krüger, Thieke (79. Prokop), B. Ebel (46. Grabenberg), Hebekerl (63. R. Bögelsack), Von Ameln (52. B. Bögelsack), H. Ebel, Zimmermann (42. Wille), Hevekerl, Stadler

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Meyer (62. Piven), Niesel (85. Schöneck), Hotopp, Agwu (56. Kowalski), Englich, Schubert, Winkler (77. Hartmann), Pannier, Hoffmann (88. Piontek), Schmitz

Tore: 1:0 Max Stadler (20.), 2:0 Kenneth Hebekerl (59.), 2:1 Pascal Pannier (74.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Marcel Meier, Neo Bergmann; Zuschauer: 67