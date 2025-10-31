Am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga glückte dem SSC Weißenfels ein 3:2 (3:2)-Triumph über den Haldensleber SC.

Weißenfels/MTU. Der SSC Weißenfels und der Haldensleber SC haben sich am Freitag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 3:2 (3:2).

Gleich nach Anpfiff schoss Carlo Purrucker das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (1.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Leonard Grabenberg (2.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen SSC Weißenfels und Haldensleber SC – 2. Minute

Tor Nummer drei schoss Purrucker für Weißenfels (14.). Die Partie blieb spannend. Rick Bögelsack (Haldensleber) traf in Minute 21. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Jonas Schumann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Weißenfels sicherte (90.+3).

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – Haldensleber SC

SSC Weißenfels: Lohmann – Hafkesbrink (75. Schneider), Schumann (46. Necke), Zerbe, Dierichen, T. Koch, Luib, P. Koch, Puphal, Raßmann (86. Löser), Purrucker (79. Olajide)

Haldensleber SC: Switala – Bögelsack, Thieke (77. Neumann), Mäde (72. Boege), Hevekerl (77. Wille), Ebel, Schunaew, Ebel, Hüttl, Hartmann (46. Bögelsack), Grabenberg (67. Hebekerl)

Tore: 1:0 Carlo Purrucker (1.), 1:1 Leonard Grabenberg (2.), 2:1 Carlo Purrucker (14.), 2:2 Rick Bögelsack (21.), 3:2 Jonas Schumann (45.+3); Zuschauer: 129