Der SV Blau-Weiß Dölau errang am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den FSV Barleben 1911 e. V..

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 60 Besuchern auf dem Sportplatz Dölau / geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Barleben mit 2:1 (2:0) knapp überlegen.

David Gros (SV Blau-Weiß Dölau) netzte nach 35 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Arne Hensen der Torschütze (39.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

Minute 39: SV Blau-Weiß Dölau liegt mit 2:0 vorne

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Toni Wasylyk, den Ball ins Netz zu befördern und den Barlebern noch ein Tor zu verschaffen (75.). Der SV Blau-Weiß Dölau hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – FSV Barleben 1911 e. V.

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Giese, Kreideweiß (90. Geyer), Groß, Redmann (79. Pultke), Hensen, Gros, Köhler, Prinzler, Haensch (72. Grüneberg), Lippoldt (56. Rappsilber)

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Pung (72. Laabs), Eichholz (65. Potyka), Hauer, Wasylyk, Zander, Jespersen, Priese (46. Gruner), Duda (77. Schäfer), Fröhlich, Röhl (72. Magnus)

Tore: 1:0 David Gros (35.), 2:0 Arne Hensen (39.), 2:1 Toni Wasylyk (75.); Zuschauer: 60