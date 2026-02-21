Am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga gelang dem FSV Barleben 1911 e. V. ein 1:0 (0:0)-Triumph über den BSV Halle-Ammendorf.

Barleben/MTU. 1:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem FSV Barleben 1911 e. V. und BSV Halle-Ammendorf. 72 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz- Platz 2.

Bevor das erste Tor fiel, zückte eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Barleber (46., 77.). Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht funktionieren. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Barleben. Sieben Minuten vor Schluss brachte Steve Röhl den Gastgeber in Führung (83.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 16

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – BSV Halle-Ammendorf

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Klajdi (65. Lohse), Magnus (57. Schäfer), Gruner, Duda, M. Hauer, Von Der Gönne (75. Fröhlich), Eichholz, Jespersen, Laabs (52. Pung), Röhl (90. P. Hauer)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Hoffmann, Kowalski (80. Agwu), Englich, Winkler, Meyer (84. Klein), Schmitz, Dabel, Hotopp, Pannier, Kunze (36. Niesel)

Tore: 1:0 Steve Röhl (83.); Zuschauer: 72