Der FSV Barleben 1911 e. V. errang am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (2:0)-Erfolg gegen den SSC Weißenfels.

Barleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 73 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Barleber setzten sich knapp mit 2:1 (2:0) gegen die Gäste aus Weißenfels durch.

Es waren bereits 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Palle Jespersen für Barleben traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Marcel Hauer (43.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

FSV Barleben 1911 e. V. liegt in Minute 43 2:0 vorn

In der 90. Minute gelang es Carlo Purrucker, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Weißenfelsern noch ein Tor zu bescheren (90.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FSV Barleben 1911 e. V. wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SSC Weißenfels

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Laabs (90. E. L. Koch), Jespersen (90. Schäfer), Gruner, Wasylyk, Pung, Zander, Fröhlich (90. L. Koch), P. Hauer (68. Klajdi), Röhl, M. Hauer (74. Lohse)

SSC Weißenfels: Lohmann – Dierichen, Löser (68. Hafkesbrink), Zerbe, Koch, Zozulia (78. Olajide), Raßmann (86. Necke), Purrucker, Schneider (46. Luib), Puphal, Schumann

Tore: 1:0 Palle Jespersen (30.), 2:0 Marcel Hauer (43.), 2:1 Carlo Purrucker (90.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Moritz Winter, Stefan Schmuck; Zuschauer: 73