Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Montag den 117 Besuchern auf dem Sportplatz Dölau / geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Bitterfeld-Wolfen mit 2:1 (1:0) knapp überlegen.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von René Rath am Ende der ersten Halbzeit, als Stefan Horlbog für Dölau traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 37 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit setzte Dölau noch einen drauf: In Minute 88 wurde das zweite Tor durch Theodor Luiz Rappsilber erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 18

SV Blau-Weiß Dölau führt nach 88 Minuten 2:0

Am Ende der Partie sollte es dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen doch noch gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Tim Hoffmann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für das Team aus Bitterfeld-Wolfen erlangte (90.+5). Die Hallenser sind dennoch auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Groß, Hensen, Prinzler, Gros, Rappsilber (89. Scheffler), Pultke, Köhler, Burghardt (75. Schlegel), Redmann, Horlbog (90. Hermann)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Krüger, Krüger (75. Savrii), Bauer (66. Englich), Schlegel (66. Potapenko), Bark, Hlynianyi, Hoffmann, Günther (66. Biriuk), Hadaschik, Weimann

Tore: 1:0 Stefan Horlbog (37.), 2:0 Theodor Luiz Rappsilber (88.), 2:1 Tim Hoffmann (90.+5); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Sebastian Dähne; Zuschauer: 117